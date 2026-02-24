Carlsmed Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CM7 / ISIN: US14280C1053
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Carlsmed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Carlsmed lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlsmed die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,420 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 56,43 Prozent auf 14,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,236 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -1,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 50,1 Millionen USD, gegenüber 27,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
