Carlsmed Incorporation Registered Shs Aktie

Carlsmed Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CM7 / ISIN: US14280C1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Carlsmed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carlsmed lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlsmed die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,420 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 56,43 Prozent auf 14,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,236 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -1,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 50,1 Millionen USD, gegenüber 27,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carlsmed Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten