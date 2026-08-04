Carlsmed Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41CM7 / ISIN: US14280C1053

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Carlsmed stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carlsmed lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlsmed die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,396 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 48,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,482 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 50,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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