Ausblick: Carlyle Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Carlyle Group wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,996 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlyle Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 1,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,01 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,80 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,29 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at