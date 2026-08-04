Ausblick: Carlyle Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carlyle Group lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlyle Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,911 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,870 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Carlyle Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 923,5 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 3,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,79 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at