Ausblick: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Carlyle Group öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,973 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Carlyle Group ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Carlyle Group nach den Prognosen von 10 Analysten 920,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 171,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net