Carlyle Group Aktie

Carlyle Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Carlyle Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Carlyle Group öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,973 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Carlyle Group ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Carlyle Group nach den Prognosen von 10 Analysten 920,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 171,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie, gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Carlyle Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Carlyle Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carlyle Group 37,70 -0,80% Carlyle Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen