Ausblick: CarMax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CarMax stellt am 29.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,727 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,640 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,09 Milliarden USD gegenüber 7,08 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD im Vergleich zu 1,68 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 27,44 Milliarden USD, gegenüber 27,75 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at