CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: CarMax stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CarMax wird am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CarMax noch 0,580 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 12,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,21 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 25,64 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 28,21 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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