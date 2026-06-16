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16.06.2026 07:01:06

Ausblick: CarMax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CarMax wird sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,963 USD. Das entspräche einer Verringerung von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,38 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CarMax in dem im Mai abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 7,41 Milliarden USD im Vergleich zu 8,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,97 Milliarden USD, gegenüber 27,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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