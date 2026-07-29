Carpenter Technology Aktie

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WKN: 858605 / ISIN: US1442851036

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Carpenter Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carpenter Technology lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Carpenter Technology 2,21 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent auf 863,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD im Vergleich zu 7,42 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,13 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,88 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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