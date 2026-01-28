Carpenter Technology Aktie
Ausblick: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Carpenter Technology wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,22 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carpenter Technology 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 711,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 676,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,42 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,10 Milliarden USD, gegenüber 2,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
