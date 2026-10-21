Carpenter Technology Aktie
WKN: 858605 / ISIN: US1442851036
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Carpenter Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Carpenter Technology lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD gegenüber 2,43 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 830,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,44 USD aus. Im Vorjahr waren 10,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,49 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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