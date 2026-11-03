Carriage Services Aktie
WKN: 902313 / ISIN: US1439051079
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Carriage Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Carriage Services wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,792 USD. Dies würde einem Zuwachs von 93,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carriage Services 0,410 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,63 Prozent auf 109,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Carriage Services noch 102,7 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 433,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 418,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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