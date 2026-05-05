Ausblick: Carriage Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carriage Services wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,876 USD. Dies würde einer Verringerung von 34,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Carriage Services 1,34 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 111,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,43 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 443,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 418,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at