Ausblick: Carriage Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carriage Services wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,808 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carriage Services noch 0,620 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 103,7 Millionen USD gegenüber 99,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 415,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 407,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at