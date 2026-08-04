Ausblick: Carriage Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Carriage Services wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,822 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,84 Prozent auf 108,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Carriage Services noch 102,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 442,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 418,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at