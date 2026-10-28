Ausblick: Carrier Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Carrier Global lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,758 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 51,60 Prozent erhöht. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,58 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,09 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 23,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at