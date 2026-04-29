Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued Aktie

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WKN DE: A2P1UY / ISIN: US14448C1045

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Carrier Global legt Quartalsergebnis vor

Carrier Global wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 23 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,508 USD je Aktie gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,89 Prozent auf 5,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 1,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 21,93 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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