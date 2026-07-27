Ausblick: Carrier Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carrier Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,817 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Carrier Global ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,02 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,72 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,31 Milliarden USD, gegenüber 21,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at