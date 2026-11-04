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WKN DE: A2DRMF / ISIN: US14575E1055

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Carscom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carscom wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,537 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Carscom 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 183,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carscom 181,6 Millionen USD umsetzen können.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 728,8 Millionen USD, gegenüber 723,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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