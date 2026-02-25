Ausblick: Carscom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carscom wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,542 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,67 Prozent auf 183,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 0,720 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 722,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 719,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at