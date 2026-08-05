Cars.com Aktie
WKN DE: A2DRMF / ISIN: US14575E1055
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Carscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Carscom stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,513 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Carscom 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 180,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 178,7 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 729,5 Millionen USD, gegenüber 723,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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