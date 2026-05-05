Ausblick: Carters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carters lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Carters in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 660,6 Millionen USD im Vergleich zu 629,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD, gegenüber 2,53 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at