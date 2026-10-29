Carter's Aktie
WKN: 777514 / ISIN: US1462291097
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Carters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Carters wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,852 USD je Aktie gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 747,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Carters einen Umsatz von 757,8 Millionen USD eingefahren.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,97 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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