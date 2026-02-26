Ausblick: Carters stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Carters lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carters die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,70 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 922,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 859,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 2,84 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at