Ausblick: Carters vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Carters lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,061 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 510,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 605,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 585,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,53 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at