Cartrade Tech Aktie

Cartrade Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWZ7 / ISIN: INE290S01011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cartrade Tech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cartrade Tech lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 17,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,56 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 16,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cartrade Tech einen Umsatz von 1,93 Milliarden INR eingefahren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 59,84 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 46,80 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,50 Milliarden INR, gegenüber 7,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cartrade Tech Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Cartrade Tech Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cartrade Tech Limited Registered Shs 144A Reg S 2 810,95 -1,72% Cartrade Tech Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen