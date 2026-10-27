Ausblick: Cartrade Tech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cartrade Tech lädt am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 17,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,56 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,25 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 16,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cartrade Tech einen Umsatz von 1,93 Milliarden INR eingefahren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 59,84 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 46,80 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,50 Milliarden INR, gegenüber 7,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at