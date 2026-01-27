Ausblick: Cartrade Tech legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cartrade Tech präsentiert am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 13,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cartrade Tech nach den Prognosen von 2 Analysten 2,17 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 46,39 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,48 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 8,03 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 6,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at