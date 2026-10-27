Ausblick: Carvana legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carvana veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,441 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 36,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,69 Milliarden USD gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 29,03 Milliarden USD im Vergleich zu 20,32 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at