Ausblick: Carvana präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carvana lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carvana die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,382 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Carvana noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Carvana in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,90 Milliarden USD im Vergleich zu 4,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 27,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 20,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at