Carvana Aktie

Carvana für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertenprognosen 19.02.2026 09:18:00

Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Am Donnerstag wird Carvana Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Was Experten erwarten.

Carvana stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,14 USD aus. Im letzten Jahr hatte Carvana einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 48,58 Prozent auf 5,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,59 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 13,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Carvana-Aktie im Höhenflug: Doch wie lange hält der Turbo an?
Neuer Short-Seller-Schock: Carvana-Aktie bricht zweistellig ein

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-

mehr Nachrichten