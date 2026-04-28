Ausblick: Carvana veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Carvana stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,58 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carvana 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Carvana in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,10 Milliarden USD im Vergleich zu 4,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD, gegenüber 8,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 26,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at