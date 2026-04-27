Caesars Entertainment Aktie

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WKN DE: A2P92E / ISIN: US12769G1004

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Caesars Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caesars Entertainment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,243 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,85 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,251 USD, gegenüber -2,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 11,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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