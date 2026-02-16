Ausblick: Caesars Entertainment legt Quartalsergebnis vor

Caesars Entertainment wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Caesars Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,152 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,88 Milliarden USD gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,333 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 11,46 Milliarden USD, gegenüber 11,25 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at