Ausblick: Caesars Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Caesars Entertainment veröffentlicht am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Caesars Entertainment 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,98 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Caesars Entertainment 2,91 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,507 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,420 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,84 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at