Ausblick: Caesarstone Sdot-Yam verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caesarstone Sdot-Yam stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD. Das entspräche einem Verlust von 141,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Caesarstone Sdot-Yam in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 97,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,200 USD, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 390,3 Millionen USD im Vergleich zu 443,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at