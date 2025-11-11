Caesarstone Sdot-Yam Aktie
WKN DE: A1JV50 / ISIN: IL0011259137
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Caesarstone Sdot-Yam verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Caesarstone Sdot-Yam stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD. Das entspräche einem Verlust von 141,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,120 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Caesarstone Sdot-Yam in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 97,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,200 USD, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 390,3 Millionen USD im Vergleich zu 443,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caesarstone Sdot-Yam Ltdmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Caesarstone Sdot-Yam verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Caesarstone Sdot-Yam stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)