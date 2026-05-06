Cascades Aktie

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WKN: 910859 / ISIN: CA1469001053

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cascades legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cascades stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,14 Milliarden CAD gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,13 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,78 Milliarden CAD, gegenüber 4,78 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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