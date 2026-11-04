Ausblick: Cascades mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cascades wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,389 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Cascades 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,29 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cascades 1,24 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,18 CAD, gegenüber 0,700 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 4,95 Milliarden CAD im Vergleich zu 4,78 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net