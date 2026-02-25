Cascades Aktie
WKN: 910859 / ISIN: CA1469001053
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cascades präsentiert Quartalsergebnisse
Cascades wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 CAD gegenüber -0,130 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,32 Prozent auf 1,21 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Cascades noch 1,21 Milliarden CAD umgesetzt.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,08 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,78 Milliarden CAD, gegenüber 4,70 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
