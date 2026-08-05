Cascades Aktie
WKN: 910859 / ISIN: CA1469001053
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cascades stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cascades veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cascades im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,078 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,20 Milliarden CAD – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cascades 1,19 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,927 CAD, gegenüber 0,700 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 4,85 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 4,78 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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