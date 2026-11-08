Ausblick: Casella Waste Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Casella Waste Systems wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,423 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Casella Waste Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 563,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 485,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,03 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,84 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net