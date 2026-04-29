Casella Waste Systems Aktie
WKN: 910249 / ISIN: US1474481041
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Casella Waste Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Casella Waste Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,174 USD aus. Im letzten Jahr hatte Casella Waste Systems einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,96 Prozent auf 454,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Casella Waste Systems noch 417,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,02 Milliarden USD im Vergleich zu 1,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Casella Waste Systems Inc.
|
29.04.26
|Ausblick: Casella Waste Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Casella Waste Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Casella Waste Systems legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Casella Waste Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Casella Waste Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Casella Waste Systems Inc.
|66,90
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.