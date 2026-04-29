Ausblick: Casella Waste Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Casella Waste Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,174 USD aus. Im letzten Jahr hatte Casella Waste Systems einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,96 Prozent auf 454,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Casella Waste Systems noch 417,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,34 USD, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,02 Milliarden USD im Vergleich zu 1,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at