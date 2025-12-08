Ausblick: Caseys General Stores legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Caseys General Stores gibt am 09.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,49 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 13,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,51 USD, gegenüber 14,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 17,34 Milliarden USD im Vergleich zu 15,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

