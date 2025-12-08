Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Casey's General Stores Aktie

Casey's General Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Caseys General Stores legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Caseys General Stores gibt am 09.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,85 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,49 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 13,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,51 USD, gegenüber 14,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 17,34 Milliarden USD im Vergleich zu 15,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Casey's General Stores Incmehr Nachrichten

Analysen zu Casey's General Stores Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Casey's General Stores Inc 480,00 -1,64% Casey's General Stores Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
03:15 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen