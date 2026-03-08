Casey's General Stores Aktie

Casey's General Stores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885039 / ISIN: US1475281036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Caseys General Stores präsentiert Quartalsergebnisse

Caseys General Stores wird sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Caseys General Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Caseys General Stores im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,94 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Casey's General Stores Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Casey's General Stores Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Casey's General Stores Inc 570,00 -0,87% Casey's General Stores Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:47 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen