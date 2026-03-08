Ausblick: Caseys General Stores präsentiert Quartalsergebnisse

Caseys General Stores wird sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Caseys General Stores noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Caseys General Stores im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,57 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 17,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,94 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at