Ausblick: Caseys General Stores präsentiert Quartalsergebnisse

Caseys General Stores gibt am 09.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Caseys General Stores 2,63 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,33 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,11 USD je Aktie, gegenüber 14,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 17,31 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 15,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at