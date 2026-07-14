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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Castellum A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Castellum A lädt am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,27 SEK je Aktie gegenüber 0,380 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Castellum A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,32 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Castellum A 2,40 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,47 SEK, gegenüber 1,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 9,11 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,57 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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