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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Castellum A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Castellum A wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,39 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Castellum A einen Gewinn von 1,74 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,26 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,41 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,52 SEK je Aktie, gegenüber 1,91 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 9,06 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 9,57 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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