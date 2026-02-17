Ausblick: Castellum A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Castellum A wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,07 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Castellum A 4,04 SEK je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,38 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,44 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,06 SEK, gegenüber 4,79 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 9,44 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 9,73 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at