Ausblick: Castellum Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Castellum Un präsentiert am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,479 USD aus. Im letzten Jahr hatte Castellum Un einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Castellum Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 246,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 959,9 Millionen USD, gegenüber 975,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at