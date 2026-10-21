Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie

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WKN DE: A3DP55 / ISIN: US1483832010

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Castellum Un legt Quartalsergebnis vor

Castellum Un wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,486 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 252,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 228,0 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 918,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 975,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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