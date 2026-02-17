Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Castellum Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Castellum Un äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,448 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Castellum Un 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Castellum Un nach den Prognosen von 10 Analysten 256,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber 0,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,02 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 920,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

